Un incendio en Riós (Ourense) calcina una vivienda y amenaza otras dos

OURENSE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Verín, GES de A Gudiña y voluntarios de Protección Civil de la localidad han trabajado en la extinción de un fuego que ya arrasó una vivienda en la parroquia de Fumaces, en Riós, según ha informado el 112.

Fue al hilo de las 8,00 horas de este miércoles cuando un hombre avisó al 112 de que estaba viendo desde la parada del autobús el fuego que afectaba a la vivienda y se activó el operativo.

Así, se avisó a los bomberos de Verín, a los miembros del GES de A Gudiña y a los voluntarios de Protección Civil de la localidad. Enseguida informaron que el incendio adquiría intensidad y que ya tenía completamente colapsada una vivienda, además de que las otras dos colindantes corrían riesgo.

UNA PERSONA HERIDA LEVE

En el transcurso de las labores de extinción, tuvieron que intervenir los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al resultar una persona herida, ya que se hizo un corte en un brazo. Finalmente, fue trasladada por el equipo médico.

Por su parte, los equipos de emergencias continúan, en este momento, con los trabajos frente al incendio, porque, si bien el fuego quedó confinado en la primera vivienda afectada, deben seguir enfriando y evaluando los daños.