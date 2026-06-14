Incendios, sanidad y vivienda centrarán el próximo pleno, en el que Román Rodríguez comparecerá sobre ciencia

Hemiciclo del Pazo do Hórreo. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

A las puertas del verano, la prevención de incendios y el plan estival de Sanidade ocuparán parte del debate en el pleno del Parlamento de Galicia que se celebrará los días 16 y 17 de junio en el Pazo do Hórreo, donde también está previsto que comparezca, a petición propia, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, para hacer balance del Plan galego de investigación e innovación 2025-2027.

Precisamente sobre incendios será la pregunta de la líder de la oposición, Ana Pontón, al titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. En concreto, consultará si se adoptaron "las medidas necesarias para evitar otro desastre como el del año pasado con los incendios". También los socialistas interpelarán a la conselleira do Medio Rural sobre el modelo de prevención y extinción que impulsa la Xunta ante los fuegos "de nueva generación".

Mientras, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta en relación con las políticas en materia de vivienda del Ejecutivo autonómico y si cree que "están dando respuesta real a los miles de gallegos que no pueden acceder a una vivienda digna".

Así, las preguntas al presidente serán, como es habitual, en la sesión plenaria del miércoles y el martes el pleno arrancará con una proposición de ley de reforma del reglamento de la Cámara, por consenso de todas las fuerzas, para que los diputados que se encuentren hospitalizados, padezcan alguna enfermedad grave o una incapacidad temporal puedan delegar su voto a un compañero, y para "dotar de mayor agilidad" la tramitación de las preguntas orales.

A continuación, los grupos debatirán una proposición de ley de reforma de la ley de turismo de Galicia, a iniciativa del BNG, para regular las viviendas de uso turístico y "dotar al Gobierno gallego de herramientas que blinden la vivienda como derecho fundamental" y "frenar su uso especulativo".

MOCIONES Y PNL

En el apartado de mociones, el Bloque continuará con la vista puesta en los incendios y reclamará a la Xunta que "se depuren todas las responsabilidades políticas" derivadas del incendio de Oímbra que "tuvo su origen en trabajos de desbroce que ordenó el ayuntamiento cuando estaba prohibido desbrozar". Además, los nacionalistas propondrán una iniciativa en relación con la administración de justicia de Galicia.

Por parte del PSdeG, la moción registrada para este pleno pone el foco en la gestión del Gobierno gallego de los servicios de urgencias del sistema sanitario público de Galicia, donde volverá a poner el foco el Bloque con una interpelación al conselleiro relativa a la contratación de personal facultativo en la atención primaria y en urgencias hospitalarias sin la formación MIR.

En cuanto a las proposiciones no de ley, los socialistas llevarán al hemiciclo una iniciativa sobre las medidas que la Xunta debería poner en marcha para el mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones gallegas de leche y con la sostenibilidad económica del sector, así como una propuesta sobre los criterios para cubrir puestos de dirección en los centros de arte.

Asimismo, la transferencia de la AP-9 ocupará parte del debate en el Pazo do Hórreo de la próxima semana, ya que tanto BNG como PPdeG presentarán sus propias propuestas.

En el caso de los nacionalistas, pedirán a los demás grupos que apoyen el acuerdo sellado tras la ponencia del traspaso de la autopista en el Congreso.

Los populares, por su parte, reclamarán el apoyo para que la transferencia "se produzca en los términos aprobados por unanimidad" en el Parlamento.

Además, el Grupo Popular traslada a la Cámara gallega una propuesta de resolución relativa a la actuación de los miembros del Gobierno central ante las investigaciones de presuntas tramas de corrupción vinculadas al PSOE.

PREGUNTAS

En las preguntas al Gobierno, el PPdeG cuestionará al Ejecutivo autonómico sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el parque eólico de Bustelo y sobre los resultados de la reunión del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, con el coordinador europeo del corredor atlántico.

Por otro lado, el BNG preguntará a la Xunta por la "campaña" iniciada, a su juicio, por el PP y la Administración autonómica contra la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) tras detectarse errores en dos exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

El PSdeG reclamará a Política Social la construcción de una residencia pública de mayores en A Estrada y apelará al Gobierno gallego sobre la planificación para coordinar los concursos de traslados y procesos de estabilización.

Además, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, preguntará al Gobierno de Alfonso Rueda "qué criterios objetivos" se siguieron para apostar por Ferrol como ubicación para la fábrica del gigante asiático.