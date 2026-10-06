Una incidencia que afecta a la señalización provoca retrasos en los trenes que circulan entre Santiago y Ourense

Archivo - Imagen de un tren circulando. - Pedro Funes - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia que afecta a la señalización y que ha sido provocada por condiciones meteorológicas adversas dificulta la circulación en la línea de altas prestaciones que une Santiago de Compostela y Ourense.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los trenes de esta línea están registrando retrasos.

Adif traslada que su personal está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible.

Esta misma jornada también se registró una avería que llegó a interrumpir el tráfico ferroviario en los trenes entre la capital gallega y Pontevedra-Vigo, que ya ha sido solucionada.