Una incidencia que afecta a la señalización provoca retrasos en los trenes que circulan entre Santiago y Ourense

Archivo - Imagen de un tren circulando.
Archivo - Imagen de un tren circulando. - Pedro Funes - Europa Press - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 6 octubre 2026 14:07
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia que afecta a la señalización y que ha sido provocada por condiciones meteorológicas adversas dificulta la circulación en la línea de altas prestaciones que une Santiago de Compostela y Ourense.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los trenes de esta línea están registrando retrasos.

Adif traslada que su personal está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible.

Esta misma jornada también se registró una avería que llegó a interrumpir el tráfico ferroviario en los trenes entre la capital gallega y Pontevedra-Vigo, que ya ha sido solucionada.

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