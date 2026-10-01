La incidencia de la gripe en Galicia, al alza: suben las consultas y la dispensación de antigripales en la última semana

Archivo - Sanidad insiste en la importancia de vacunarse de gripe y Covid-19 - GVA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actividad gripal en Galicia se encuentra en intensidad basal y con tendencia creciente, según el informe de la Consellería de Sanidade sobre infecciones respiratorias agudas referido a la semana que acabó el 27 de septiembre.

Las tasas de dispensación de antigripales y pruebas de antígenos aumentaron un 24,5% y un 88,9%, respectivamente, en comparación con la semana anterior, tal y como informan las oficinas de farmacia que forman parte de la red centinela creada por la Xunta para anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

Según el informe semanal del departamento sanitario gallego, la tasa de consultas por gripe aumentó un 25,4% respecto de la semana anterior y queda en 16,8 consultas por 100.000 habitantes.

El aumento de la tasa se produjo en todos los grupos de edad, excepto en el de 0 a 4 años. El grupo con la mayor tasa de consultas fue el de 5 a 19 años, con 33,4 por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, el informe observa un aumento de la tasa en las de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Vigo.

Respecto de la covid, la tasa de consultas aumentó un 43,3% y se situó en 36,7 por cada 100.000 habitantes. Este repunte se observó en todos los grupos de edad, si bien fue más acentuado en el de más de 80 años, con un aumento del 70,1%. Por áreas sanitarias, subió en todas, sobre todo en Santiago y A Coruña.

Respecto a ingresos por gripe, en la semana que acabó el 27 de septiembre ingresaron 31 personas con gripe confirmada, un 15,4% menos que en la semana anterior.

Los ingresos crecieron en las áreas de Ferrol, Lugo y Pontevedra y en lo que va de temporada se notificaron 4.457 ingresos por gripe, la mayoría de ellos, 4.429, con virus del tipo A.

Mientras, los ingresos por covid aumentaron un 6,7%, hasta 4,8 por cada 100.000 habitantes, y el grupo de edad con mayor tasa fue el de 80 y más años, con 25,7 por 100.000. Por áreas, subió en todas, excepto en Compostela (-52,5%) y Ferrol (sin variación).

En cuanto a la positividad del virus de la gripe, fue del 4,6%, inferior a la semana anterior, cuando había alcanzado el 5,3%.