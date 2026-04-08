Incidencias ferroviarias afectan a la circulación de un regional Vigo-A Coruña y el Alvia Vigo-Barcelona

Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia (España). Renfe ha informado de que este viernes se mantendrá la suspensión de trenes con origen y de - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Incidencias ferroviarias registradas este miércoles en dos trenes diferentes han provocado demoras en trayectos con origen Vigo. Uno de los convoyes afectados ha sido el Alvia con destino Barcelona, que desde el martes vio modificado su trayecto y cuyos usuarios tuvieron que ser reubicados en otras circulaciones o en transporte por carretera.

"Se trata de dos incidencias puntuales en el servicio", han asegurado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press. El otro tren que se ha visto alterado es el regional dirección A Coruña de las 09.26 horas, que ha circulado con demora "por motivos operativos". Finalmente, llegó a su destino aproximadamente 25 minutos después de la hora prevista.

Este mismo servicio registró un retraso similar el martes, cuando circuló cerca de 20 minutos tarde. Entonces, informaron a los pasajeros de que se debía a una "incidencia técnica en los equipos de a bordo del tren".

Con todo, en el aviso emitido este miércoles a los usuarios --que en este caso no tuvieron que ser reubicados--, Renfe no detalló el motivo. Ambas demoras se producen en el contexto del cierre por obras de la estación Vigo Guixar, que se extenderá durante 12 meses.

ALVIA VIGO-BARCELONA

Al respecto del Alvia Vigo Urzaiz-Barcelona, desde el martes 7 de abril circula a diario con origen y destino Vigo Urzaiz y con nuevas paradas en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Sin embargo, debido a una "incidencia técnica puntual" del tren, se ha transbordado a los viajeros por carretera hasta Ourense, desde donde continuaron en otro convoy.

Además, los viajeros de este tren con destino Pontevedra, Vilagarcia de Arousa y Santiago fueron reubicados en otras circulaciones para facilitar su movilidad, han relatado las mismas fuentes.