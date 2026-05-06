Incidencias técnicas en dos trenes entre Vigo y A Coruña provocan retrasos en el eje atlántico

Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Dos trenes que hacían la ruta Vigo-A Coruña este miércoles han sufrido retrasos a primera hora de la mañana tras registrarse incidencias técnicas.

Así lo han señalado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press, que han concretado que los servicios afectados han sido el Media Distancia Vigo-A Coruña de las 06.34 horas y el Regional que hace la misma ruta a las 06.58 horas.

El primero salió de la ciudad olívica con una demora de 77 minutos, aunque los viajeros que debían coger ese tren en Santiago fueron reubicados en otras circulaciones.

Por su parte, los viajeros del Regional fueron reubicados en otros servicios o realizaron el trasbordo por carretera, en función del destino u origen.

Asimismo, estas mismas fuentes han señalado que debido a la rotación de material el tren de las 08.00 horas Vigo-A Coruña partió con 55 minutos de retraso.

Renfe ha asegurado que los viajeros afectados fueron informados mediante mensajes y los canales habituales, al tiempo que ha destacado que trabaja para solventar esas incidencias y llevar a los usuarios a los destinos lo antes posible, reubicándolos o por carretera.