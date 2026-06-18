La industria musical gallega impulsará una feria propia como una de las medidas de su primer plan estratégico

Presentación del Plan estratégico de la industria musical de Galicia 2030 en la Sala Capitol, a 18 de junio de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan estratégico de la industria musical de Galicia 2030, primero impulsado a nivel autonómico, ha sido presentado este jueves con 10 acciones prioritarias entre sus objetivos. Una de ellas será la creación de una feria de la música gallega, que servirá como un espacio para "conversar y establecer sinergias" y que integrará en ella los Premios de la Industria Musical de Galicia.

El documento ha sido impulsado por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) en colaboración con la Xunta de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Estas tres entidades han estado representadas en la presentación celebrada este jueves en la Sala Capitol, a la que han acudido un centenar de representantes de esta industria.

Según ha desgranado la presidenta de AGEM, Patricia Hermida, el diagnóstico de partida era que existía "actividad, talento e identidad". "Pero había un acuerdo en que había que dar un salto a una estructura más profesional, más sostenible y coordinada", ha explicado.

Este documento, que ha destacado como el primero de este tipo en todo el Estado, es el resultado de esa voluntad en el contexto de un ecosistema "cada vez más dinámico, más fuerte y con más capacidad de proyección". De este modo, ha llamado a los asistentes a celebrar el trabajo realizado y ha pedido su implicación para llevarlo a cabo.

El plan está vertebrado en cinco ejes estrátegicos, cada uno con dos acciones prioritarias asociadas, entre las cuales algunas ya han sido puestas en marcha. La creación de la feria se enmarca dentro de la búsqueda de la consolidación de la identidad y el reconocimiento, en la que también entran los galardones que ya han celebrado una edición y que se integrarán en este encuentro.

Ambas acciones contarán con una presentación propia el viernes 26 de junio. Según ha adelantado la presidenta de AGEM, el evento funcionará como un "centro neurálgico de medición de objetivos" y servirá para "tomarle el pulso" a cómo está trabajando el sector en el marco del plan.

Al mismo tiempo, impulsarán un registro oficial y catálogo público de espacios musicales de cara a realizar un "mapeo real" de recintos, espacios y lugares donde se puedan a llevar sus actividades. Otra de las acciones ya cumplidas es el impulso de la red de salas y espacios de música en vivo, que tiene asociada una línea de subvenciones y programaciones convocada pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

También se contempla el desarrollo de una marca global que contribuya a presentar una imagen "cohesionada, plural y reconocible" y que contribuya a fijar los términos que maneja la propia industria. En esta misma línea, se impulsará un programa específico de apoyo a la innovación y a la creación musical gallega.

FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN

En relación a la formación y profesionalización, el plan contempla la definición de itinerarios de formación para artistas y profesionales de la industria de cara a resolver las dudas que puedan surgir, por ejemplo, en la presentación de subvenciones o en la tributación.

En paralelo, ya se han iniciado los trabajos de coordinación para avanzar cara a un sistema de certificación profesional para facilitar los procesos de acreditación y reforzar la conexión entre formación, experiencia y empleabilidad.

Igualmente se están revisando los procedimientos de subvenciones de todas las administración públicas para favorecer una planificación plurianual, simplificar trámites y facilitar la participación de proyectos emergentes. Dentro de la línea de financiación y responsabilidad, el plan buscará una priorización de proyectos con igualdad, producción local y sostenibilidad.

DOS AÑOS DE TRABAJO Y REUNIONES

El documento se ha elaborado durante dos años de trabajo, en los que se han producido sucesivas reuniones convocadas por AGEM y en la que han estado representadas los diferentes del sector, como artistas, técnicos, empresas y salas --entre otros--, a través de varias asociaciones.

En este sentido, Hermida ha valorado el "encuentro de voluntades" producido: "Creemos que el valor real del documento es la participación colectiva". Esta es una valoración compartida por el conselleiro, que le ha dado valor a una hoja de ruta "compartida, realista y ambiciosa".

En este proceso, se ha diagnosticado que la industria cuenta con activos --como su identidad propia, una diversidad de estilos y escenas y amplia red de eventos y espacios--, pero también con retos. Entre ellos, una fragmentación empresarial y organizativa "muy acuciada" proyectos de tamaños pequeño y medio y dificultades para consolidar carreras y talentos.

La catedrática de Econometría Isabel Neira, en representación del grupo de trabajo de la USC encargado, ha explicado que, por ejemplo, el tamaño pequeño y medio de las empresas (en este y otros sectores) puede ser una amenaza, pero también una fortaleza que lleve a la industria "a donde tiene que estar". "Ya está muy arriba, pero llevarla más arriba", ha apreciado.

Del mismo modo, López Campos la ha perfilado como una "herramienta necesaria para pasar de la vitalidad cultural a la consolidación industrial". "El Plan estratégico busca crear o asentar las condiciones para generar más valor cultural, más empleo cualificado, más estabilidad profesional, más oportunidades empresariales, más público y una mayor proyección exterior", ha destacado.