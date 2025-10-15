La inflación sube al 2,9% en Galicia en septiembre, su nivel más alto en más de un año

Archivo - Una bombilla sobre una factura, a 9 de enero de 2025, en Madrid (España). El Gobierno central ha eliminado de manera definitiva las reducciones temporales que, desde junio de 2021, venía aplicando para paliar la inflación de precios en materia e - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La luz y combustibles son los precios que más suben respecto a hace un año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,9% en Galicia en septiembre en tasa interanual, cuatro décimas más que el mes anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Supone el nivel más alto en el IPC en Galicia desde julio de 2024, cuando estaba en el 3,1%. Acumula cuatro incrementos interanuales consecutivos desde el recorte de mayo de 2025, momento en el que la inflación era un punto inferior (1,7%).

No obstante, el incremento interanual de los precios en Galicia es una décima inferior al 3% de avance en el conjunto de España.

En términos mensuales, la inflación en Galicia disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año --entre enero y septiembre-- la subida es del 1,3%.

Los precios que más suben en Galicia de forma interanual son los de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+6,6%). Le siguen restaurantes y hoteles (4,7%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%). Todos los indicadores van al alza: otros bienes y servicios (3,2%); alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%); enseñanza (2,3%); transporte (2,2%); sanidad (2,1%); vestido y calzado (1,3%); ocio y cultura (1%); comunicaciones (0,8%) y muebles y artículos del hogar (0,2%).

En la comparativa intermensual, lo que más sube es enseñanza (1,3%) y calzado y vestido (1,2%), lo que contrasta con la caída en ocio y cultura (-3,2%) y hoteles y restaurantes (-0,8%). En lo que va de año, el mayor repunte lo registran hoteles y restaurantes (5,5%), frente al retroceso acusado en calzado y vestido (-11,6%).

DATOS ESPAÑA

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó tres décimas su tasa interanual en septiembre en España, hasta el 3%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero y una décima por encima de lo avanzado por el Instituto Nacional de Estadítica (INE) a finales del mes pasado, que había previsto una tasa del 2,9%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el organismo.

La subida del IPC interanual en el noveno mes del año supone retomar los ascensos después de la estabilidad que mostró la inflación en agosto respecto a julio (2,7% en ambos meses).

"Esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad", ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto, el INE ha informado de que el grupo de transporte elevó en septiembre su tasa anual un punto, hasta el 2,2%, debido a que la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales fue menor que en septiembre de 2024. En sentido contrario, destacó el descenso de los precios en el transporte aéreo de pasajeros, superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el grupo de vivienda incrementó su tasa interanual 1,1 puntos, hasta el 7,1%, por la caída de los precios de la electricidad, menor a la de septiembre del año pasado.

EL CAFÉ, CASI UN 20% MÁS CARO, Y EL ACEITE DE OLIVA SE ABARATA UN 43%

En el último año (septiembre de 2025 sobre el mismo mes de 2024), lo que más subió de precio fue la recogida de basuras (+30,3%) y el transporte combinado de pasajeros (+26,7%), seguido de joyería y bisutería (+23,3%), el café (+19,9%), otros aceites (+18,2%) y los huevos (+17,9%).

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año han sido el aceite de oliva (-43%), el azúcar (-17,4%), los equipos audiovisuales (-6,8%), los equipos de telefonía móvil (-6,6%), los ordenadores personales (-6,5%) y las patatas (-4,5%).

En lo que respecta al aceite de oliva, en valores mensuales (septiembre sobre agosto), el 'oro líquido' se abarató un 1,8%. Pese a todo, desde enero de 2021, este producto todavía acumula un incremento en su precio del 49,6%.

En los nueve primeros meses del año, el IPC acumula un repunte del 1,7%. Siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda es responsable de otro medio punto.

LA SUBYACENTE SE MANTIENE EN EL 2,4%

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en septiembre en el 2,4%, una décima por encima del dato avanzado por el INE a finales del mes pasado. Economía ha subrayado que este porcentaje sigue "en la senda de moderación hacia el objetivo del Banco Central Europeo", del 2%.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha destacado además que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se estabilizó en el 2,4% en septiembre, destacando la caída interanual del precio del aceite de oliva.

Según el INE, la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes --sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos--, se situó en septiembre en el 2,5%, cinco décimas por debajo de la tasa general.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó tres décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 3%, y dos décimas su tasa mensual.

EL IPC BAJA UN 0,3% EN EL MES

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC bajó un 0,3% tras reducirse el precio de los paquetes turísticos y del transporte aéreo de pasajeros y aumentar los del vestido y calzado por el inicio de la temporada otoño-invierno.

En concreto, el retroceso mensual del IPC obedece al descenso de precios en un 4,2% en el grupo de ocio y cultura por el menor coste de los paquetes turísticos, y a la caída en un 0,7% en el grupo de transporte por el abaratamiento del transporte aéreo de pasajeros.

Por contra, en septiembre subió la tasa mensual del grupo de vestido y calzado en un 2,5% por el arranque de la temporada de invierno.

Lo que más subió de precio en septiembre respecto al mes anterior fue la recogida de basuras (+14,5%) y el transporte ferroviario de pasajeros (+9,7%), mientras que lo que más bajó fueron los paquetes turísticos nacionales (-28,7%) y los vuelos nacionales (-22,7%).

MADRID Y COMUNIDAD VALENCIANA, LAS COMUNIDADES CON MÁS INFLACIÓN

Al finalizar septiembre, las 17 comunidades autónomas presentaban tasas positivas de IPC, todas ellas por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

Las comunidades con las tasas más elevadas de inflación a cierre del noveno mes del año fueron Madrid (3,5%), Comunidad Valenciana (3,4%), y Baleares y País Vasco (3,3% en ambos casos). Por encima de todas ellas se situó la ciudad autónoma de Ceuta, con un IPC interanual del 3,9%.

Por contra, las tasas interanuales más moderadas de inflación se registraron en Canarias (2,2%), Murcia (2,4%), Cataluña (2,6%) y Castilla-La Mancha, con una tasa del 2,7%.