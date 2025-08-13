Ingresados en la Unidad de Quemados tres brigadistas heridos en el incendio en Oímbra (Ourense)

Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

A CORUÑA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres brigadistas municipales heridos tras sufrir quemaduras en el incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Oímbra permanecen ingresados en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press que han precisado que se encuentran en la Unidad de Quemados dado el tipo de lesiones que presentaban.

Por el momento, se está a la espera de que se facilite el parte médico en relación a su estado y evolución tras sufrir quemaduras cuando participaban como voluntarios para colaborar en las labores de extinción del fuego.