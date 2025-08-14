Ingresan en prisión los cuatro detenidos en Carballo por organización criminal de tráfico de drogas

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

A CORUÑA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Carballo número 2 ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos en Carballo el pasado 12 de agosto por tráfico de drogas.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los cuatros detenidos entrarán en la cárcel por un delito de tráfico de drogas de grave daño a la salud en el marco de grupo u organización criminal.

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, realizó estas detenciones en una operación antidroga durante la madrugada del martes en la capital de Bergantiños.

En este operativo en el que se incautó droga hubo entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns, entre otros. El caso está bajo secreto de actuaciones.