Inician las 48 horas de huelga convocadas por CIG y STEG en toda la enseñanza media, FP y enseñanzas de régimen especial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este martes comienzan las 48 horas de huelga convocadas por los sindicatos CIG y STEG en toda la enseñanza media desde infantil hasta Bachillerato, además de la Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial --conservatorios, escuelas de idiomas, escuelas de artes--.

En concreto, la CIG ha informado de que está convocado un colectivo de más de 30.000 docentes entre funcionariado de carrera, interino y sustituto con incidencia en 374.043 estudiantes, sin contar el alumnado de régimen especial, es decir, cerca de 400.000.

Por su parte, la Xunta ha fijado, en una orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado para este martes y este miércoles, y que tendrán que garantizar la apertura y el cierre de los centros escolares.

Con todo, la huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y se desarrollará desde las 00.00 horas del día 28 de octubre de 2025 hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2025.

REIVINDICACIONES

Entre las reivindicaciones figura la baja de ratios en el inicio de todas las etapas educativas a partir del próximo curso 26/27; la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y en 2012 también a partir del próximo curso y "fin de la discriminación horaria en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas".

Así como "medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad"; un plan real de eliminación de burocracia que lleve aparejado, entre otras medidas, un incremento de la dedicación horaria para equipos directivos, coordinaciones y tutorías.

Y mejoras retributivas y reducción de la jornada laboral a partir de los 55 años y recuperación de las licencias por formación retribuidas, entre otras.

Con todo, los sindicatos convocantes de la huelga llevarán a cabo este martes una marcha bajo el lema 'Viramos San Caetano' con el objetivo de "darle un giro a las políticas de la Xunta" y el miércoles desarollarán manifestaciones hasta las Delegaciones provinciales de la Consellería.