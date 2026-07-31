El inicio del curso en las escuelas infantiles se retrasa del 4 al 7 de septiembre debido al movimiento de personal

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha retrasado el inicio de curso en las escuelas infantiles de la red pública del 4 al 7 de septiembre, con el objetivo de "garantizar un correcto funcionamiento" ante el movimiento de personal por la resolución de los concursos de traslados y tomas de posesión de los funcionarios.

La decisión ha sido comunicada de manera urgente a los centros este 31 de julio, último día de trabajo en la gran mayoría de las escuelas infantiles, con la petición de que esta información sea trasladada a las familias.

En los últimos días, casi 900 educadoras eligieron destino y no conocerán hasta agosto en qué centro empezarán en septiembre, por lo que organizaciones como la CIG advirtieron de que va a ser un comienzo de curso "extremadamente caótico", toda vez que los equipos se conformarán con escaso margen (el día 1) ante la llegada de los alumnos.

La red de escuelas infantiles públicas de la Xunta está compuesta por unos 170 centros y el que viene será el primero en el que la mayor parte de las educadoras de los niños de 0 a 3 años tendrán plaza fija, tras 20 años de temporalidad, desde la creación de estos centros.