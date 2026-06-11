Inspección de Trabajo investiga un accidente grave de un trabajador en Ons y ve falta de formación en riesgos laborales

Imagen de Ons. - PARQUE DAS ILLAS ATLÁNTICAS

PONTEVEDRA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inspección de Trabajo ha abierto un procedimiento con el que pretende aclarar las responsabilidades en torno a un accidente grave que sufrió en la Illa de Ons --Bueu (Pontevedra)-- un agente medioambiental. Tras las tareas inspectoras, ha remitido un documento a modo de requerimiento a la Xunta en el que concluye en que el trabajador tenía suficiente "formación" ni "información" en prevención de riesgos laborales.

En el documento, enviado a principios de este mes, da un plazo de 15 días a la Xunta para presentar alegaciones si lo estima oportuno. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han anticipado a Europa Press que prevén alegar --entre otras consideraciones defenderán que los agentes medioambientales de la Xunta reciben "formación continua y periódica" en prevención de riesgos laborales.

El requerimiento constata que el accidente se produjo el 24 de mayo del año pasado, sobre las 20.00 horas, cuando el trabajador estaba realizando labores de vigilancia en los acantilados de la Illa de Ons y, al bajar por un desnivel rocoso, resbaló. En la caída, varias rocas se desprendieron golpeándolo en el costado izquierdo.

La tarea que efectuaba el trabajador en el momento del accidente, según las según las declaraciones efectuadas por los entrevistados señalados en el apartado de actuaciones inspectoras, consistían en la supervisión de los nidos de gaviotas del islote 'As Freitosas'.

El paso al islote desde la Illa de Ons es posible cuando baja la marea, que ese día estaba previsto a las 20.30 horas. Sobre las 20.00 horas se dirigieron al lugar en el vehículo todoterreno que utilizan para los desplazamientos en la isla, dejaron el vehículo y se acercaron al borde del acantilado frente al islote As Freitas.

El documento relata que dicho acantilado tiene una altura aproximada de 4 metros y una pendiente aproximada del 45%. Según se constata, el trabajador accidentado accedió al mismo y destrepó por el mismo. En un momento dado, una de las piedras en las que se agarraba con las manos se desprendió provocando la caída del mismo al fondo del acantilado.

Su compañero acudió a prestarle auxilio destrepando por el acantilado hasta alcanzarlo y llamó al 112 activando el protocolo de rescate en la isla --fue evacuado en helicóptero al hospital de Vigo--.

"NI FORMADO NI INFORMADO"

Inspección de Trabajo pone el foco en la Xunta e incide en que "no se aporta acreditación de formación en prevención de riesgos laborales específica para el puesto de trabajo de agente medioambiental" en la isla, ni se acredita "la entrega de información al trabajador sobre los riegos del puesto".

Sí se aporta documentación, agrega, sobre cursos relacionados con su puesto anterior relativo a la extinción de incendios, así como otros cursos formativos generales.

Concluye que el trabajador estaba realizando sus tareas "sin un procedimiento de trabajo establecido y sin ser formado ni informado de los riesgos que podía ocasionar esa tarea y por ello, sin posibilidad de adoptar las correspondientes medidas preventivas".

"INTENTO DE RESPONSABILIZAR AL TRABAJADOR"

El CSIF ha esgrimido en un comunicado que la resolución "avala las denuncias formuladas durante los últimos meses" por la central sindical, que, recalca, venía advirtiendo de "reiterados incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de la falta de transparencia en la gestión de la siniestralidad laboral y de las dificultades para acceder a documentación técnica relacionada con la investigación de este y otros accidentes".

CSIF incide en que la Inspección constató que la evaluación de riesgos utilizada "correspondía a un escenario anterior y no contemplaba las circunstancias reales en las que se produjo el accidente grave investigado".

En este escenario, desde el departamento de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato se lamenta "la postura mantenida durante este tiempo tanto por los responsables del Servicio de Prevención como por la Presidencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral --que recae en la vicesecretaria xeral de la Consellería-- y por el resto de las organizaciones sindicales presentes en este órgano".

Según denuncia el sindicato, en vez de "analizar con rigor qué había fallado en la organización preventiva y adoptar medidas correctoras", la respuesta "consistió en cuestionar la labor fiscalizadora de CSIF e intentar trasladar la responsabilidad del accidente al propio trabajador".

"Los delegados de prevención no estamos para proteger a la Administración, sino para proteger a los trabajadores", señalan desde CSIF, que, tras este requerimiento, avanza que continuará exigiendo el "acceso a toda la documentación preventiva relacionada con el caso y vigilando el cumplimiento de las medidas exigidas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse".

"NO HAY NINGÚN TIPO DE SANCIÓN"

En relación a este accidente, consultadas por Europa Press, fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han aclarado que "no hay ningún tipo de sanción impuesta" contra el departamento que dirige Ángeles Vázquez. Apuntan que lo que hace la Inspección, en el marco de sus competencias, es "iniciar un procedimiento con el fin de averiguar lo que ocurrió con el trabajador accidentado y abrir un plazo para que la Consellería hacer las alegaciones que considere oportunas".

Y sí prevén trasladar varias consideraciones, empezando por que "se hizo entrega al trabajador de la documentación referida a las medidas de prevención de riesgos laborales en el año 2021, coincidiendo con el momento en el que se incorporó a su plantilla como agente medioambiental".

Asimismo, la Xunta trasladará que la evaluación de riesgos laborales "no incorpora ningún aspecto específico y diferente de la general en el caso del personal que desarrolla su labor en Ons", y que los agentes medioambientales dependientes de la Consellería de Medio Ambiente "reciben formación continua y periódica en materia de riesgos laborales".