El Instituto de Oceanografía detecta una "progresiva recuperación poblacional" de las ballenas en aguas gallegas

El Instituto de Oceanografía detecta una "progresiva recuperación poblacional" de las ballenas en aguas gallegas - IEO-CSIC

VIGO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha detectado una "progresiva recuperación poblacional" de las ballenas frente a la costa gallega tras la moratoria internacional de la caza ballera en 1985 y el fin de de la intensa explotación sufrida en el siglo XX.

El IOE ha detectado un aumento de los avistamientos de este gigante en la plataforma continental gallega, que apunta a una "progresiva recuperación poblacional", a través del desarrollo de un enfoque científico con base en técnicas no invasivas para mejorar el conocimiento sobre los cetáceos en aguas gallegas, con el que obtiene información clave para su protección sin generar estrés a los animales.

En el marco del proyecto EMPHATIC, el personal científico del grupo MegaMAR del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC) combina métodos de seguimiento tradicionales con herramientas tecnológicas avanzadas.

De este modo, tal y como ha explicado el IEO en un comunicado, mediante el uso de drones, el equipo obtiene imágenes aéreas de alta resolución que permiten realizar biometrías precisas, estimar la condición corporal y analizar diferencias morfológicas entre individuos.

Estas plataformas aéreas, conforme explica, también hacen posible recoger, de forma directa y no invasiva, el aire expirado por los cetáceos para estudiar su microbioma respiratorio, lo que aporta datos inéditos sobre el estado de salud de los animales. A esto se suma el análisis de ADN ambiental aislado en muestras de agua, una técnica que permite detectar la presencia de distintas especies y entender su conectividad poblacional sin necesidad de recurrir a intervenciones directas.

CAMPAÑAS CIENTÍFICAS

Para estudiar el aumento de los avistamientos en aguas gallegas, el IEO-CSIC ha consolidado durante los últimos tres años la serie de campañas científicas RorquGAL, una línea de trabajo específica a la que se dará continuidad con una nueva expedición prevista para septiembre de 2026.

Asimismo, el equipo monitoriza activamente diversas especies de delfínidos presentes al oeste de las Rías Baixas, una zona de alta productividad marina fundamental para la ecología de estos mamíferos.

CIENCIA EN IMÁGENES: LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

Además, el IEO ha explicado que para acercar a la sociedad el valor de estas investigaciones, ha lanzado dos producciones audiovisuales que muestran el trabajo de campo del grupo MegaMAR y la riqueza ecológica del Atlántico gallego.

Los vídeos, titulados 'El regreso de los gigantes: rorcuales en el Atlántico gallego' y 'El océano de los delfines: al oeste de las Rías Baixas', han sido realizados por el documentalista submarino vigués José Irisarri y recogen imágenes inéditas obtenidas durante las campañas RorquGAL y proyectos paralelos de la asociación Ecoloxía Azul.

Ambas piezas, que se pueden ver en Youtube, ponen en valor cómo las nuevas metodologías no invasivas están revolucionando nuestra comprensión de la biología marina.

SOBRE EL PROYECTO EMPHATIC

El proyecto EMPHATIC cuenta con financiación a través de la convocatoria conjunta BiodivMon 2022-2023 de Biodiversa+ (Asociación Europea para la Biodiversidad), con cofinanciación de la Comisión Europea, la Fundación Biodiversidad (FB, España), la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT, Portugal), la Agencia Nacional de Investigación (ANR, Francia) y el Ministerio de Universidades e Investigación (MUR, Italia).

Además del IEO-CSIC y el IIM-CSIC, el consorcio cuenta con la participación de la Universidad de La Rochelle (Francia), el CIIMAR y la DGRM (Portugal), y la Fundación de Investigación CIMA (Italia).