Intentan robar en un cajero de un banco en Crecente con un artefacto explosivo hecho con una bombona de butano

PONTEVEDRA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un artefacto explosivo que no llegó a detonar, hecho con una bombona de butano, ha sido el método empleado para intentar robar en un banco en el municipio pontevedrés de Crecente este jueves.

La Guardia Civil recibió un aviso de vecinos a las 6,15 horas de la mañana de que había una bombona de butano en la calle al lado de un cajero de Abanca, situado en la calle Mon y Landa.

Al llegar al lugar, los ladrones se habían marchado dejando el artefacto en el lugar sin concluir el robo.

Así, fue necesario acordonar la zona y que los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tédax) acudiesen para desactivar el artefacto. Ahora, se investigan los hechos en busca de los autores.