Las interacciones con orcas aumentan en Galicia en 2025, con mayor densidad en Fisterra y la entrada de la ría de Arousa

Archivo - Una orca avistada desde una embarcación en aguas del Estrecho de Gibraltar. ARCHIVO - CIRCE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las interacciones entre embarcaciones y orcas aumentaron en Galicia en el verano de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, al igual que en la zona norte del Cantábrico, según los reportes recibidos en los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo.

Este incremento contrasta con el descenso generalizado de interacciones con orcas en España durante el mismo periodo, según informa el Ministerio de Transportes este miércoles en un comunicado.

Según detallan los mapas del Ministerio de interacciones, las zonas de mayor densidad de presencia de orcas en aguas frente a las costas gallegas son las de Fisterra y la entrada de la ría de Arousa, entre Ribeira y O Grove.

Precisamente, como novedad, a partir de los datos históricos registrados en el norte peninsular, se ha elaborado un mapa específico para la costa de Galicia que identifica las zonas con mayor riesgo de contacto por presencia de orcas, con el objetivo de reforzar la seguridad de la navegación y reducir estos episodios.

Por el contrario, en la zona comprendida entre el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar, las interacciones continúan reduciéndose de forma significativa, consolidando la tendencia descendente observada en los últimos años.

Estos datos se desprenden de los análisis realizados por la comisión de seguimiento, integrada por la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación --del Ministerio para la Transición Ecológica--.

RECOMENDACIONES

Ambos ministerios mantienen las recomendaciones dirigidas a los navegantes en caso de avistamiento o interacciones con orcas, con el fin de evitar o minimizar riesgos tanto para las personas a bordo como para las embarcaciones y los propios cetáceos.

Se recomienda evitar la navegación en las zonas de alto riesgo delimitadas en los mapas correspondientes a la costa de Galicia y al área entre el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar. Asimismo, se aconseja planificar rutas lo más próximas posible a la costa, siempre dentro de los límites de seguridad.

Aunque estas recomendaciones son aplicables durante todo el año, se insiste en extremar la precaución entre abril y octubre, periodo en el que la probabilidad de presencia de orcas en estas aguas del Atlántico es mayor.

En caso de interacción, tanto en embarcaciones a motor como a vela, se recomienda no detener la embarcación y dirigirse hacia la costa o a aguas menos profundas. Asimismo, se advierte del riesgo de situarse en las bandas de la embarcación, siendo preferible permanecer en zonas seguras ante posibles golpes o movimientos bruscos que puedan ocasionar caídas o lesiones.

Se recuerda que está prohibido el uso de medidas disuasorias que puedan causar daño, molestias o perturbaciones a las orcas. Siempre que no suponga un riesgo, se recomienda tomar fotografías de los ejemplares para facilitar su identificación y seguimiento científico, que podrán remitirse al correo electrónico: orcas@sasemar.es

Asimismo, cualquier avistamiento o interacción deberá comunicarse al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo más cercano a través del canal 16 de VHF. Estos centros permanecen operativos en todo momento para atender posibles emergencias.

Estas recomendaciones están disponibles en las páginas web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y de Salvamento Marítimo, donde también pueden descargarse los mapas con las coordenadas de las zonas en las que se desaconseja la navegación.