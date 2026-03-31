Interceptado por quinta vez sin permiso un conductor multirreincidente en Ferrol - GUARDIA CIVIL
A CORUÑA , 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha sido investigado tras ser localizado en Ferrol por quinta vez, la segunda en mes de 15 días, circulando sin permiso de conducción.
Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron cuando componentes del Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo del Destacamento de Tráfico de Ferrol, que realizaban un servicio de vigilancia del tráfico en las carreteras de la zona, localizaron un vehículo cuyo conductor había sido investigado anteriormente creciendo de permiso de conducir.
Los agentes procedieron a dar el alto al vehículo para identificar al conductor y, tras realizar las comprobaciones pertinentes, verificaron que carecía de la correspondiente autorización administrativa al haber perdido la vigencia por resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, sin que hubiera procedido a su recuperación.
La Guardia Civil investigó a este varón como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, lo que conlleva una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos a favor de la comunidad de 31 a 90 días, en caso de ser condenado.
El instituto armado ha informado de que esta persona ha sido investigada en cinco ocasiones por hechos similares, siendo la última intervención el pasado día 12 del presente mes