Interceptados 25 kilos de picadura de tabaco ilegal en la comarca de O Salnés (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa ha interceptado 25 kilos de picadura de tabaco ilegal en la comarca de O Salnés (Pontevedra).

Según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado, agentes de la patrulla fiscal y fronteras llevó a cabo diversas inspecciones en empresas de transporte de paquetería en la comarca durante la semana pasada.

De este modo, y tras revisar diversos envíos, verificaron que varios de ellos contenían bolsas de plástico termo selladas con una sustancia vegetal de color marrón compatible con picadura de tabaco.

En total se intervinieron cuatro paquetes que contenían 25 kilos de picadura de tabaco, interponiendo las correspondientes denuncias tanto al remitente como al destinatario.

Con todo, la Guardia Civil ha insistido en su recomendación de no consumir tabaco de "procedencia desconocida", ya que carece de controles sanitarios y de calidad. "Este tipo de productos puede contener sustancia tóxicas o contaminantes en concentraciones peligrosas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades graves para la salud", ha concluido.