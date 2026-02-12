Interrumpida la circulación ferroviaria entre Os Peares y San Estevo do Sil por una incidencia en la infraestructura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Os Peares y Santo Estevo do Sil ha sido interrumpida debido a una incidencia en la infraestructura, según ha informado Adif.

Adif ha explicado que esta incidencia afecta a las circulaciones entre Monforte de Lemos y Ourense y ha destacado que se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad.

Fuentes de Adif consultadas por Europa Press han explicado que se trata de una avería de la vía de la que, por el momento, se desconocen las causas hasta que los técnicos reparen e informen. Con todo, no se descarta que se deba a un efecto del temporal.