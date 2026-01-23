Interrumpido el servicio ferroviario entre Baamonde y Rábade, en Lugo, por la caída de un árbol

Una persona toma una foto a la nieve. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que está interrumpido el servicio entre Baamonde y Rábade, en Lugo.

Según indicó en su perfil de la red social 'X' en un post de las 9.30 horas, la suspensión de la circulación se debe a la caída de un árbol sobre la infraestructura y se está trabajando para solventar su retirada a la mayor brevedad posible.

El problema, agrega Adif, afecta también a las relaciones Lugo-A Coruña/Ferrol.