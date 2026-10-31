Intervenida una narcolancha cuando era transportada en un camión en Mos (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra ha intervenido una posible narcolancha que estaba siendo transportada por carretera en un camión en Mos.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos, el operativo se produjo a última hora de la tarde de este viernes. La embarcación viajaba cubierta con una lona.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación. Ahora, los agentes deberán analizar si la embarcación tiene documentación legal, ya que podría tratarse de un género prohibido según la legislación vigente.