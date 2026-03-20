Intervenidos más de 10.000 envases de bebidas en Vilagarcía por no estar rotuladas en castellano

Imagen de una de las bebidas - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en Vilagarcía de Arousa más de 10.000 envases de bebidas no debidamente rotuladas, al no estar en castellano, por lo que se consideran "un producto inseguro".

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado martes, 17 de marzo, cuando agentes de la Patrulla fiscal y fronteras de Vilagarcía de Arousa procedieron a realizar una inspección en materia fiscal a una empresa de distribución de bebidas ubicada en Sanxenxo.

Durante la misma, los agentes comprobaron que dicha distribuidora tenía almacenados diversos palés de bebida azucarada y varios packs de bebida energética conocidas.

Tras comprobarlos, constataron que muchos de esos productos no estaban debidamente rotulados en castellano, por lo que según la ley de seguridad alimentaria y nutrición se considera producto inseguro, por lo que los intervinieron y pusieron a disposición de la autoridad sanitaria competente.

En total, se incautaron 10.162 envases de diversa capacidad de la bebida azucarada y 72 envases de la bebida energética y se confeccionó una acta-denuncia a la ley de seguridad alimentaria y nutrición.