La interventora xeral representará a Galicia en el CPFF y Rueda censura que se "siga sin tomar en serio" la financiación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha revelado este jueves que la previsión, dado que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tiene que estar en el debate de totalidad de los Orzamentos de 2026 en el Parlamento, es que sea la interventora xeral de la comunidad, Almudena Chacón, la que participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en nombre de Galicia.

En todo caso, ha relativizado la importancia de la cita a la vista del orden del día y ha lamentado que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez "siga sin tomar en serio" la cuestión que, a juicio de Rueda, sería más relevante abordar: la financiación autonómica.

A preguntas de los medios tras participar en un acto en Santiago, el presidente gallego ha defendido que es "imprescindible" que el lunes el conselleiro esté en la Cámara autonómica y que "la idea" es que sea la interventora xeral de la comunidad la que acuda "en nombre" de la Xunta.

"En todo caso en todo caso creo que esto es un poco secundario porque, por lo que vimos en el orden del día, lo que se va a tratar es algo que se podía haber tratado hace muchísimo tiempo, que es empezar una senda para elaborar los Presupuestos Generales del Estado", ha apuntado.

De hecho, ha comparado con que, mientras en Galicia se avanza "en la fase final" para la aprobación parlamentaria de las cuentas, el Gobierno central "empieza aún ahora".

"Y desde luego no se va a reunir el CPFF para lo que de verdad interesa, que es hablar de la financiación autómica. De ser así, nos plantearíamos otra cosa. Pero lo que realmente hay que abordar, lo que llevamos años pidiendo, no lo van a hacer", ha lamentado.

SIN "TOMAR EN SERIO" LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Enfrente, ha insistido en que el Gobierno prevé "empezar la senda de elaboración de presupuestos, incumpliendo todas las previsiones legales que decían que tenían que haber empezado hace muchísimo tiempo".

"El asunto de la financiación el Gobierno central sigue sin tomarlo en serio", ha lamentado el presidente gallego, quien ha vuelto a contraponer lo que sucede con el escenario gallego, donde la Xunta toma "muy en serio" la gestión financiera y el lunes se arranca "la fase final" para la aprobación de los presupuestos.