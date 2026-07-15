Investigado por circular a 242 km/h por As Nogais en un día en el que fue cazado en otros dos radares más

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MÁLAGA/LUGO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un conductor fue cazado en la autovía A-6, a la altura de As Nogais (Lugo), a una velocidad de 242 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 km/h, en un mismo día en el que fue detectado por otros dos radares a más de 200 km/h en Jaén y Benavente.

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga han procedido a la investigación de un conductor por la comisión de un delito continuado contra la seguridad vial por exceso de velocidad, tras ser captado el vehículo que conducía el día 21 de febrero por tres radares fijos.

La primera captación se produjo en la autovía A-4 en Despeñaperros, en Jaén, circulando a 219 kilómetros/hora estando limitada la vía a una velocidad específica de 100; la segunda en la provincia de Zamora, en la autovía A-6 a la altura de Benavente, circulando a 232 kilómetros/hora, en vía limitada a 120; y la tercera en la provincia de Lugo, también en la autovía A-6 a la altura de As Nogais, circulando a una velocidad 242 kilómetros/hora estando limitada a 120, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Al superar en más de 80 Km/h la velocidad establecida en vías interurbanas, la Guardia Civil ha instruido diligencias por la presunta comisión un delito continuado contra la Seguridad Vial previsto en el artículo 379.1 del Código Penal, que puede implicar penas de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Por último, la Guardia Civil ha recordado que los datos confirman la relación entre velocidad y el riesgo de siniestralidad y que, además de incrementarse el riesgo, también se agravan las consecuencias en caso de sufrir un siniestro.

A mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones, con consecuencias especialmente graves en el caso de los usuarios vulnerables, como son los motoristas.