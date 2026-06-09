Investigado un conductor por circular a 219 kilómetros por hora en Ferrol y con el carné retirado

Investigado un conductor por circular a 219 kilómetros por hora en Ferrol - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años, con el carné de conducir retirado, por circular a 219 kilómetros por hora en un tramo con límite de velocidad a 100 kilómetros por hora en Ferrol.

Efectivos de Tráfico de Galicia investigan a este individuo como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Se le atribuye conducir un vehículo a motor a una velocidad delictiva y hacerlo sin de la correspondiente autorización administrativa en vigor debido a la pérdida de su vigencia.

Los hechos se produjeron a las 21,37 horas del 31 de mayo durante un punto de verificación de velocidad establecido por un radar móvil de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol. Los agentes detectaron un turismo que circulaba a 219 km/h a la altura del punto kilométrico 33,300 de la autopista AP-9F.

La velocidad registrada rebasa ampliamente el umbral penal tipificado para las vías interurbanas, donde constituye delito superar en más de 80 km/h el límite establecido.

Ante la imposibilidad de interceptar el vehículo de forma inmediata en el momento del control, el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) inició las correspondientes gestiones para el esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones posteriores permitieron la localización del turismo, así como la plena identificación del conductor implicado. Los agentes constataron además que el conductor carecía de permiso de conducción válido al haber perdido la vigencia del mismo de manera definitiva.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ferrol, informa la Guardia Civil en un comunicado.