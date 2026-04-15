El investigado por la muerte de un anciano en Abadín (Lugo) reconoce la autoría tras la reconstrucción de los hechos

LUGO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El investigado por la muerte de un anciano en Abadín (Lugo) hace más de dos años ha reconocido la autoría tras la reconstrucción de los hechos. Tras levantarse este lunes el secreto de sumario, la confesión del investigado, en la tarde de este martes, ha puesto luz sobre el caso, ya que ha reconocido haber sido el autor del atropello "accidental" que acabó con su vida.

El hombre, que era vecino de la víctima, con la que mantenía buena relación, reconoció que se asustó y subió el cadáver del hombre a su coche para abandonarlo en un pinar cercano, lugar al que condujo a los agentes, pero donde no se encontró ningún rastro humano todavía.

El juzgado de Mondoñedo ordenó en la mañana de este martes la reconstrucción de los hechos, durante la cual el investigado no se mostró colaborador, como explicó la abogada de la familia, manteniendo en todo momento una "actitud distante".

Fue durante la tarde cuando hubo un cambio de actitud por su parte; reconoció ante la jueza ser el autor del atropello mortal y explicó que había abandonado el cadáver en ese pinar, sin enterrar, pero tapado con broza.

Al tratarse de un lugar frecuentado por animales, se teme que este pueda haber sido devorado por ellos, pero todavía no ha aparecido en la zona ningún resto humano, aunque sí han localizado restos de animales, según los forenses.

Por ello, la investigación durante el día de hoy se centrará en encontrar esos restos humanos o algún indicio de los mismos, tarea en la que colaborarán agentes y especialistas.

"No encontrar restos del hombre ha sido una gran decepción para la familia", ha asegurado la representante legal de los primos del fallecido, que eran los que lo cuidaban dada su avanzada edad porque no había tenido ni hijos ni hermanos.

A PUNTO DE SALIR DE LA CÁRCEL

Para los familiares urge que se formalice una acusación sobre el autor confeso de los hechos, ya que está a punto de abandonar la cárcel en la que estaba cumpliendo una condena por un delito de robo. Consideran que si abandona la cárcel podría escaparse "para no afrontar las consecuencias" de este nuevo proceso legal.

La abogada de la familia, Paula Salvador, espera contar con una orden de prisión provisional a finales de esta semana o principios de la que viene para que se mantenga en la cárcel hasta que se lleve el caso a juicio.