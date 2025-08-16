Investigado el presunto autor de un incendio forestal en Lousame (A Coruña)

A CORUÑA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en el Lugar de Fruíme, en el municipio de Lousame (A Coruña).

La investigación se inició tras el incendio del pasado nueve de agosto. Además, fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana que, con sus declaraciones, sumadas a la inspección del lugar, permitieron situar al investigado en el momento y lugar del suceso.

La misma estuvo a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, junto con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de esta localidad.

La Guardia Civil recuerda la gravedad de estos actos, "que tienen consecuencias devastadoras para nuestro entorno". "Los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades".

Por ello, reitera el llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de nuestros montes. "La prevención y la colaboración son esenciales para evitar estos delitoss, si observa cualquier actividad sospechosa o tiene información sobre un incendio, contacte con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o cualquier otro canal de denuncia", remarca.