Investigados dos vecinos de O Porriño (Pontevedra) como presuntos autores del robo de 220 kilos de cableado de cobre

La Guardia Civil de Ponteareas investiga a dos vecinos de O Porriño (Pontevedra) como presuntos autores del robo de 220 kilos de cableado de cobre - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ponteareas investiga a dos vecinos de O Porriño (Pontevedra), de 41 y 52 años, como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza de unos 220 kilogramos de cableado de cobre valorados en aproximadamente 1.700 euros.

Según ha informado la Comandancia a través de un comunicado, los robos se cometieron en una empresa situada en Ponteareas durante los meses de abril, mayo y junio de 2026, y comenzaron a investigarse tras las denuncias presentadas por responsables de dicha empresa después de sufrir varios robos en las instalaciones.

En concreto, el 'modus operandi' de los presuntos autores consistía en acceder al recinto escalando y sustraer cableado de cobre de la maquinaria que se encontraba allí almacenada, principalmente de puentes grúa en reparación, ocasionando en consecuencia "importantes perjuicios económicos".

Tal y como ha ratificado la Guardia Civil, se calcula que los hombres sustrajeron unos 220 kilogramos de cableado de cobre que era posteriormente vendido en una empresa localizada en un polígono industrial de O Porriño, obteniendo cerca de 1.700 euros por ello.

Así las cosas, tras las investigaciones llevadas a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Ponteareas, se obtuvieron las primeras pistas para identificar a uno de los implicados, logrando después identificar al segundo presunto autor, así como el destino del material sustraído. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción en funciones de Guardia de Ponteareas.