Investigan la aparición de ratas y culebras en la farmacia del Hospital Montecelo (Pontevedra)

Archivo - La Xunta somete a información pública el anteproyecto de concesión del aparcamiento del Hospital Nuevo Montecelo - XUNTA - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La gerencia del área santiaria de Pontevedra-O Salnés investiga la aparición de ratas y culebras en la farmacia del Hospital Montecelo (Pontevedra).
Así lo ha ratificado el propio gerente, José Flores, que ha confirmado que han recibido la notificación de estos hechos, ocurridos este martes.
José Flores ha recordado que el hospital está próxima al campo y que el servicio de farmacia está ubicado en la planta -2, lo cual favorece que puedan darse este tipo de situaciones.
Con todo, ha matizado, eso no quita que haya que poner "inmediatamente" un dispositivo en marcha.
Tal y como ha comentado, ya se le ha comunicado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y al Servicio de Medicina Preventiva, entre otros, además de estar debidamente informado el equipo directivo
"Se están llevando a cabo todas las medidas necesarias, con una investigación para actuar en consecuencia y de forma definitiva sobre esta situación que, insisto, ya se había dado en otras ocasiones por una cuestión de geografía y situación", ha destacado.