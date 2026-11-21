Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Santiago ha abierto una investigación por el atraco a una tienda de alimentación esta semana, en el que, según fuentes consultadas, dos personas encapuchadas y armadas se llevaron entre 200 y 300 euros de la caja.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 19 de noviembre, en torno a las 23.15 horas. Uno de los individuos portaba un arma blanca y el otro, una de fuego o simulada, en base al relato policial.

Por el momento, no se ha producido ninguna detención. Los agentes mantienen una investigación abierta para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.