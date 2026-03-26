Investigan un atraco a una sucursal bancaria en Vigo

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Vigo ha abierto una investigación sobre un atraco en una sucursal bancaria de la zona de Castrelos.

Según han indicado fuentes policiales consultadas por Europa Press, el suceso se produjo minutos antes de las 09.00 horas de este miércoles cuando un hombre de mediana edad accedió a la sucursal.

Por el momento, no se produjeron detenciones y la Policía Nacional tiene abierta una investigación.