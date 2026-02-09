Investigan a un conductor tras circular en sentido contrario y ebrio por la AG-64 en As Pontes (A Coruña)

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras circular en sentido contrario y ebrio por la AG-64, en As Pontes de García Rodríguez.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron sobre las 21.20 horas de este viernes y fue una alerta al CIE la que avisó de un turismo que circulaba en sentido Ferrol por los carriles reservados para la circulación sentido Vilalba.

Tras recibir el aviso, activaron el protocolo establecido para vehículos que circulan en sentido contrario, adoptando las medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones de alto riesgo.

Así, de forma coordinada con el Centro de Gestión del Tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), activaron los mecanismos necesarios para advertir a los usuarios de la vía y evitar una posible colisión con los vehículos que circulaban correctamente.

El vehículo fue localizado tras sufrir una salida de vía en el punto kilométrico 31 de la AG-64, zona de Penapurreira, por una patrulla de Seguridad Ciudadana.

El conductor presentaba síntomas evidentes de encontrase bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que fue sometido a las pruebas de alcoholemia pertinentes en las que arrojó resultados superiores a la tasa máxima legalmente establecida.

La Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, circular en sentido contrario y conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.