Investigan al conductor de una furgoneta por circular a 185 km/h por la AP-9 a la altura de Abegondo (A Coruña)

Control de tráfico de la Guardia Civil en la provincia de A Coruña.

A CORUÑA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha denunciado a un conductor que fue detectado circulando en una furgoneta a 185 km/h por la autopista AP-9, a la altura de Abegondo (A Coruña).

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de A Coruña estaban realizando un control de velocidad mediante radar. La dotación detectó el paso de una furgoneta a 185 km/h, el doble del límite legal para este tipo de vehículos, que es de 90 km/h en autovías y autopistas.

Debido a las adversas condiciones meteorológicas del momento y a la escasa visibilidad, los agentes priorizaron la seguridad vial y optaron por no iniciar la persecución del infractor. Las actuaciones fueron derivadas al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

Las pesquisas permitieron la plena identificación del conductor, un vecino de A Coruña, al que se le han instruido diligencias como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

De acuerdo con el artículo 379 del Código Penal, superar en más de 80 km/h el límite permitido en vías interurbanas puede acarrear penas de prisión de 3 a 6 meses; multas de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 días); y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre 1 y 4 años.