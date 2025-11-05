Investigan al dueño de un local de productos agrícolas en Caldas de Reis por tener a la venta marihuana y hachís

Sustancias incautadas por la Guardia Civil en un establecimiento de Caldas de Reis (Pontevedra). - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa ha abierto una investigación al propietario de un local de productos agrícolas y fitosanitarios en Caldas de Reis (Pontevedra) por tener a la venta en un expositor sustancias estupefacientes.

Según ha detallado el Instituto Armado, los agentes realizaron la inspección en el establecimiento el pasado 28 de octubre.

El investigado, de 38 años, con domicilio en Pontevedra, posee un local de productos agrícolas y fitosanitarios relacionados con el cannabis, no aptos para el consumo humano.

Así, durante la inspección, la Guardia Civil localizó sustancias estupefacientes (sumidades floridas y hachís) envasadas y dispuestas a la venta al público en tres vitrinas que se encontraban en las inmediaciones de la entrada del comercio.

De este modo, procedieron a la aprehensión de estas sustancias, consideradas estupefacientes y que no podrían ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o uso, salvo para fines médicos o científicos.

En total, los agentes se incautaron de 118 envases, con un peso aproximado de 1,45 kilos -- 1,1 kg de cogollos de marihuana y 378 gramos de hachís--.