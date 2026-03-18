Investigan a un hombre por explotar laboralmente a extranjeros en locales de hostelería de Pontevedra

PONTEVEDRA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de Cuntis (Pontevedra) por, supuestamente, explotar laboralmente a extranjeros en varios locales de hostelería de su propiedad. Se han identificado 11 víctimas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un extrabajador, que informó de cual había sido su situación y de que había más personas siendo explotadas, no solo en el mismo local donde lo había sido él, sino que también en distintos locales de la provincia.

En el transcurso de la investigación, denominada Operación Bugonia, se logró identificar al autor de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y amenazas, ocurridos en varios locales situados en Barro, Cuntis y A Estrada.

El investigado, un varón de 53 años, vecino de Cuntis y con antecedentes policiales de similares características, captaba a las víctimas a través de páginas web con ofertas laborales, ofreciendo contrato de trabajo, un sueldo acorde al horario, alojamiento y otras facilidades para acceder al puesto.

Una vez que las víctimas se trasladaban a la provincia, eran obligadas a trabajar durante todo el día, siendo trasladadas de local en local para cubrir distintos turnos de trabajo en distintos locales propiedad de la misma persona, y retornadas al finalizar la jornada laboral al lugar donde pernoctaban, situado en la parte superior de uno de los locales.

En la recta final de la investigación, se procedió a realizar de forma simultanea varias inspecciones administrativas en todos los locales donde llevaban a cabo esta práctica, y se pudo identificar a más víctimas que estaban siendo explotadas. Como resultado de la operación, pudieron identificarse a un total de 11 víctimas.

En las inspecciones de los locales donde se llevaba a cabo la explotación laboral ha participado también personal de la Patrulla Fiscal de la Compañía de Cambados y personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de trabajo y economía social.