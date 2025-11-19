Investigan a un hombre por tres hurtos en empresas de Cuntis y Moraña

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PONTEVEDRA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Básico de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil de Cambados investiga a un hombre, de 43 años, con antecedentes policiales y vecino de Pontevedra, por tres delitos de hurto en empresas de Cuntis y Moraña.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó tras una denuncia interpuesta por una de las víctimas el 10 de julio de 2025.

La víctima denunció que una persona desconocida accedió a su empresa ubicada en el polígono industrial de A Ran, en Cuntis, y le sustrajo una pieza de bronce valorada, aproximadamente, en 2.500 euros.

Al día siguiente, el 11 de julio, los agentes tramitan otra denuncia en la que se recoge que una persona desconocida estacionó su vehículo en la puerta de su empresa sita en el polígono de A Ran, accede al interior y se lleva de las oficinas 4.500 euros en efectivo.

Durante las investigaciones, los agentes advierten de que consta otra denuncia en el puesto de Cuntis por unos hechos similares producidos en septiembre de 2023.

En aquel entonces se denunciaba que una persona desconocida accedía al interior de una empresa en la localidad de Moraña y sustrajo una mochila que contenía 1.500 euros en metálico.

Así, tras las diferentes pesquisas la Guardia Civil identificó al presunto autor de los hechos y, el día 13 de noviembre, procedieron a su investigación.