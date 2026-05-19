Investigan un intento de agresión con arma blanca de un joven en el centro de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a un varón acusado de intento de agresión con arma blanca tras protagonizar una pelea el lunes en la Praza Roxa de Santiago de Compostela, en la que no se registraron heridas.

Según ha informado la Policía Nacional, el hombre, al que se intervino un arma blanca, fue identificado por los agentes, que lo propusieron para sanción administrativa.

El perfil de Instagram @salseo_usc ha publicado un video con las imágenes del suceso, en las que se puede ver como varios viandantes tratan de disuadir al presunto agresor, que porta una navaja con la que trata de agredir a otro hombre.

Por el momento, no se ha interpuesto ninguna denuncia.