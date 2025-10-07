Investigan la muerte de un hombre, vecino de Corcubión, por un posible atropello en Cee (A Coruña)

Archivo - Aviso de la Axencia Galega de Emerxencias. - AXEGA-112 GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias 112 de Galicia ha informado en la madrugada de este martes de que ha sido localizado el cuerpo de una persona en la carretera AC-445, a la altura del municipio coruñés de Cee, en lo que apunta a un accidente de tráfico.

La Axencia Galega de Emergencias (Axega) ha informado poco después de la medianoche de una persona fallecida en la AC-445 en la Avenida de Fisterra de esta localidad situada en la provincia de A Coruña.

Asimismo, el servicio de emergencias autonómico ha señalado que se está investigando la muerte en relación a un posible atropello pese a la ausencia del coche en el lugar del accidente, si bien ha apuntado a que "hay testigos que vieron un turismo".

En el operativo han participado efectivos de Urxencias sanitarias de Galicia 061, Guardia Civil y Protección Civil.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han ratificado que el fallecido era un hombre vecino de Corcubión. Analiza los hechos el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Santiago de Compostela.