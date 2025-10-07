Investigan la muerte de una persona por un posible atropello en Cee (A Coruña)

A CORUÑA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias 112 de Galicia han informado en la madrugada de este martes de que han encontrado el cuerpo de una persona en la carretera AC-445, a la altura del municipio coruñés de Cee, en lo que apunta a un accidente de tráfico.

La Axencia Galega de Emergencias (Axega) ha informado poco después de la medianoche de una persona fallecida en la AC-445 en la avenida Finisterre de esta localidad situada en la provincia de A Coruña.

En la misma plataforma, ha señalado que se está investigando la muerte en relación a un posible atropello pese a la ausencia del coche en el lugar del accidente, si bien ha apuntado a que "hay testigos que vieron un turismo".

En el operativo han participado efectivos de Urxencias sanitarias de Galicia 061, Guardia Civil y Protección Civil.