Investigan si el fallecimiento de dos personas en Santiago tienen relación con una fuga de gas

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Santiago han abierto una investigación para aclarar si el fallecimiento de dos personas en sendas viviendas en la calle do Hospitaliño tienen que relación con una fuga de gas y no fueron por causas naturales como se concluyó en un inicio.

Según fuentes municipales consultadas por Europa Press y tal y como adelantó 'El Correo Gallego', la investigación surge a raíz de que una madre y su hija, residentes en la misma calle, fuesen trasladadas el pasado 23 de diciembre al Hospital Clínico Universitario de Santiago por intoxicación severa de monóxido de carbono.

En ese momento, hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Santiago que confirmaron la presencia de niveles de este gas en la vivienda, aunque aseguraron que no había combustión en su interior.

Estos hechos conllevaron ahora a la apertura de una investigación para tratar de esclarecer si la muerte de dos personas, que residían en la misma calle y en diferentes viviendas, tiene que ver con la fuga de gas y no con causas naturales como se concluyó inicialmente.