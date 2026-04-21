Investigan a un vecino de Toledo por estafa en el alquiler de una vivienda turística en Sanxenxo (Pontevedra)

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sanxenxo investiga a un vecino de Toledo como presunto autor de los delitos de estafa y usurpación de identidad tras publicar en redes sociales un piso en la localidad pontevedresa de forma fraudulenta.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la persona perjudicada interpuso una denuncia en marzo tras acordar el alquiler de un inmueble por un importe de 500 euros mensuales y abonó una fianza de 350 euros en concepto de señal o adelante mediante una plataforma digital.

Después de realizar el pago, la persona no pudo acceder a la vivienda y comprobó que el anuncio era fraudulento.

Los agentes comenzaron una investigación e identificaron al presunto autor, que usó la identidad de un tercero sin su consentimiento para dar veracidad al anuncio y ganarse la confianza de la víctima.

Además, constataron que la vivienda ofertada no estaba disponible para su alquiler en las condiciones publicitadas y se trataba de un engaño con ánimo de lucro. El presunto autor del ilícito fue localizado en Fuensalida (Toledo).

Una vez localizado el hombre, en Fuensalida (Toledo), los agentes abrieron una investigación e instruyeron las diligencias correspondientes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de verificar la autenticidad de los anuncios de alquiler vacacional, desconfiar de condiciones ventajosas y realizar pagos únicamente a través de plataformas seguras.