Irene Montero insiste en exigir la "renacionalización" del sistema ferroviario: "Todo lo demás es un parche"

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación después de reunirse con delegadas sindicales y trabajadoras de Inditex en A Coruña, a 3 de noviembre de 2026, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos en las elecciones generales, Irene Montero, ha insistido en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe anunciar en su comparecencia este martes en la Diputación Permanente "la renacionalización" del sistema ferroviario tras el accidente de la pasada semana en Urda (Toledo).

A preguntas de los medios tras reunirse con trabajadoras de Inditex en A Coruña, la dirigente de la formación morada ha reiterado que hay "un consenso social" en que el ministro "debe dimitir", pero, además, ha remarcado que se debe poner el foco en la "liberalización".

"Cuando se empieza a hacer negocio con un servicio público y con un derecho, se pone en riesgo la vida de la gente. Se ve en la sanidad, se ve en la lucha contra la violencia machista y se ve también en los transportes", ha reprochado.

Por ello, ha señalado que "cualquier cosa" que anuncie Puente en su comparecencia que no sea "la aplicación del artículo 128 de la Constitución" para hacer "como ha hecho Reino Unido después de 20 años de privatización" y "renacionalizar el sistema ferroviario" será "un parche" que, a su juicio, "no va a resolver el problema" porque "el principal error humano que hay aquí es la liberalización".