Isabel San Sebastián publica 'La Venganza del Apóstol': "Escribimos mucho más de romanos que de historia de España"

Isabel San Sebastián. - PLAZA Y JANÉS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Isabel San Sebastián es una apasionada de la historia de España, que, argumenta, está plagada de "episodios novelescos" en buena parte "profundamente desconocidos" para la sociedad. Con esa premisa inició una saga literaria que novela la Reconquista, y que llega a su séptimo volumen con 'La venganza del Apóstol'.

"Escribimos mucho más de romanos que de historia de España, que está repleta de episodios novelescos", señala Isabel San Sebastián en una entrevista a Europa Press en la que defiende que la Reconquista "es, en gran medida, la epopeya sobre la que se forjó España". "La sociedad española necesita recordar y rescatar del olvido sus raíces, de la tergiversación en la que se pretende sumir una de las naciones más antiguas de Europa", ha clamado.

Aunque la base histórica es indudable, San Sebastián recuerda que se trata de "una saga de aventuras novelada" y reivindica en papel del Apóstol Santiago en muchos de los libros. En 'La venganza del Apóstol' en concreto, se narra la batalla de las Navas de Tolosa, que sería el origen del final del califato, y la devolución de las campanas del Apóstol --que son "su voz", recuerda-- desde Córdoba a hombros de sarracenos.

Con esta y las novelas de la saga, San Sebastián busca poner luz sobre una historia de España "profundamente desconocida". "Ahora se está recuperando una curiosidad creciente por nuestro pasado medieval, pero hasta ahora era una grandísima desconocida, parecía que España empezó en 1934", apostilla.

Además, clama contra los estereotipos y advierte de que "en los últimos tiempos" se "ha creado la imagen de que la España luminosa, progresista, ordenada, fue la musulmana, mientras que la España cristiana era bárbara, y eso es rigurosamente falso".

"A lo largo de tantos siglos de convivencia en el enfrentamiento se desarrolló algo parecido en una política humanitaria, en la que se perdonaba la vida al que se rendía. Es algo que hicieron los fancos, pero no los almorávides ni los cruzados que vinieron a luchar de otros países", explica Isabel San Sebastián que, no obstante, novela estos episodios "con toda su crueldad y toda su barbarie".

EL APÓSTOL "DETERMINANTE"

La presencia de la figura del Apóstol Santiago de manera recurrente en la saga de Isabel San Sebastián tiene un trasfondo más profundo: "la aparición del sepulcro fue determinante, provindencial, para salvar a la España cristiana en el momento de máxima expansión del ámbito musulmán".

El Camino de Santiago, ha añadido, fue el "cordón umbilical para la cristiandad en España". "Salvó su existencia, su vida", sostiene la autora, que destaca que, a partir de este momento, Santiago se convierte "no solo en Patrón de España", si no en su "fortísimo defensor" que "infunde esperanza y valor".

Esta relevancia medieval, no obstante, está eclipsada en la actualidad por la diversificación del fenómeno jacobeo. "Mucha gente no sabe ni que es el patrón de toda España", apunta Isabel San Sebastián, para quien el Camino de Santiago se convierte a día de hoy en una "meta deportiva" o de ocio, "sin conocer el gigantesco significado espiritual" que posee, que es "determinante en la historia de España".

Probablemente, estima la autora, en su origen, el Camino de Santiago fue "un camino de esperanza", que surgió ante la "necesidad imperiosa" de la "cristiandad acorralada" de aferrarse a un elemento común. De ahí, derivó a un "Camino de espiación" y "profundamente religioso". "Ahora, desde hace un tiempo, es un poco más pagano, y eso eclipsa y desvirtúa su espíritu", ha apostillado.

En consonancia con esa guía espiritual de los españoles, Isabel San Sebastián no duda al ser preguntada por qué habría que pedir la intercesión del Apóstol hoy en día: "Por España, ya que es nuestro patrón, nos tiene que ayudar a recuperar nuestro país, a recuperar nuestro espíritu nacional en el mejor sentido, nuestra voluntad de hacer país y de hacer crecer nuestro país", sentencia.