Iván Puentes presentará este viernes su precandidatura para ser candidato del PSOE en Pontevedra

Archivo - El portavoz del grupo municipal del PSOE, Iván Puentes, durante una moción de confianza, en el Ayuntamiento de Pontevedra, a 8 de enero de 2024, en Pontevedra, Galicia (España). El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores ha presentado - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pontevedra presentará este viernes, día 3 de julio, su precandidatura para ser candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad del Lérez.

Puentes ha convocado a los medios a las 10,30 horas en la sede de la Agrupación Socialista de Pontevedra, donde oficializará su decisión de competir para ser el alcaldable socialista en los comicios municipales de mayo de 2027.

Precisamente, este viernes a las 12,00 horas concluye el plazo habilitado por el Comité Federal del PSOE para la presentación de precandidaturas en el proceso interno puesto en marcha por la formación para elegir a sus alcaldables en los municipios de más de 20.000 habitantes.

En concreto, el comité federal del PSOE aprobó el pasado sábado el calendario que regulará el proceso de elección de los candidatos que, tras la presentación de las precandidaturas los días 2 y 3 de julio, abre el plazo entre el 4 y el 11 para la recogida de avales.

A partir de ahí, del 12 al 18 de junio se iniciará la campaña de información y el domingo 19 de julio se procederá a la votación en el caso de que se presente más de un candidato o candidata.

Los militantes de Pontevedra solo tendrán que ir a votar en el caso de que se presente otra candidatura. Por lo momento, ningún militante más que Puentes ha avanzado su intención de dar el paso.