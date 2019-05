Jabois se pasa a la novela en 'Malaherba'

Publicado 21/05/2019 18:14:04 CET

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Manuel Jabois se pasa a la novela con 'Malaherba' (Alfaguara), un retrato de la entrada a la adolescencia de un niño con sus primeros amores y la dificultad de comprender un mundo en el que los adultos --y sus propios compañeros de colegio-- "culpabilizan" el placer.

"Venimos de una represión absoluta respecto al sexo y de un complejo de culpabilidad que te hacían sentir por tener placer. La cultura impuesta en los años 80 para un adolescente suponía un infierno moral con el sexo. Que te hagan sentir mal por el placer es una de las mayores atrocidades de la vida", ha señalado en una entrevista con Europa Press el periodista.

'Malaherba' se adentra en la amistad que surge entre 'Tambu' y su vecino Elvis, dos jóvenes a punto de entrar en la adolescencia que miran extrañados tanto el mundo nuevo al que van a entrar como al mundo impuesto por sus padre. El amor homosexual o la violencia son algunas de las situaciones que los protagonistas deberán afrontar, con las escasas armas que les proporciona su edad.

"Encontré un vehículo muy divertido para escribir, una prosa de un niño de quince años, que en realidad es mi prosa, porque así no tengo que buscar grandes sinónimos ni metáforas", ha ironizado Jabois. El objetivo de echar la mirada atrás a la juventud responde a "la tentación de regresar a las primeras emociones".

"En el fondo, puede ser visto como un ejercicio de egoísmo: una vuelta a cómo me sentí la primera vez que tuve miedo o que me subieran las pulsaciones porque me gustaba alguien. Esto no es como ese acto de crueldad de los padres que quieren sentir a través de sus hijos, sino que creas un personaje e intentas recuperar algo", ha afirmado.

El resultado es un personaje que puede recordar en ocasiones al protagonista de 'El Guardián entre el centeno' y en otras al del 'Lazarillo de Tormes'. "Aunque soy más de la prosa contemporánea, me ha gustado siempre mucho el Lazarillo, porque es de una crueldad extraordinaria, más realista y español", ha indicado.

UNA FOTOGRAFÍA DE LOS PRIMEROS 90

'Malaherba' se sitúa en una época de principios de los años 90, con referencias a personalidades como Magic Johnson o a juegos como 'Quién es quién' o 'Hundir la flota' --también el colegio Marcolongo, uno de los pocos guiños de Jabois a su propia biografía--.

"Quería contar la historia de un niño al que, si le preguntan qué niña de clase le gusta, pregunte si lo normal es que te gusten las niñas. Probablemente sea el niño que a mí me habría gustado ser, desacomplejado y medio raro, pero que no pierde nunca la compostura", ha concluido.