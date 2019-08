Jácome desiste de su solicitud de compatibilidad del cargo con sus negocios

Publicado 09/08/2019 13:23:08 CET

El asunto no fue sometido a consideración del pleno dado que el alcalde presentó por escrito en el registro municipal su intención minutos antes del inicio de la sesión

OURENSE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha desistido este viernes de su solicitud, con fecha 5 de agosto, para la autorización de compatibilización del cargo de alcalde en régimen de dedicación exclusiva con sus actividades privadas.

Así lo ha hecho constar en un escrito presentado en el registro municipal minutos antes del comienzo del pleno extraordinario de este viernes. Por este motivo, el asunto finalmente no ha sido sometido a la consideración del plenario.

En el caso de haberse sometido a votación el asunto, cabía la posibilidad de que la solicitud de Gonzalo Pérez Jácome no fuese adelante debido a la ausencia de la última concejala de su grupo que dimitió, Ana Isabel Rebanales, y al deber de abstención que le afecta personalmente en dicho punto.

Sin embargo, el pasado jueves el portavoz de DO, Miguel Caride, sostenía que "desde el punto de vista estrictamente jurídico", el alcalde "no necesitaba pedir la compatibilidad porque su caso en particular "ya estaba contemplado textualmente como una de las excepciones de la ley".

LA OPOSICIÓN DENUNCIA COACCIONES

El portavoz del grupo municipal socialista ha comparecido ante los medios antes del inicio del pleno para denunciar que Jácome se puso se en contacto telefónico con el edil socialista Javier Rey para "amenazar" a su grupo diciéndole que "si votaban en contra de su compatibilidad el personal eventual del grupo del PSOE quedaría cesado".

En la misma línea el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, durante el debate de uno de los puntos anteriores de la sesión plenaria, ha explicado que "el jueves por la tarde recibieron una llamada" en la que DO le pedía que "se abstuvieran en la solicitud de compatibilidad del alcalde". La formación naranja ha dicho haberle trasladado en ese momento su "negativa".

Los contactos telefónicos entre el grupo de Pérez Jácome y la oposición parecen ser algo común puesto que ya en el primer pleno de organización y funcionamiento del mandato Araújo ha dicho este viernes haber recibido "una llamada del alcalde" en la que le solicitaban su "abstención" para que saliese adelante uno de los puntos principales de la orden del día referente a la propuesta de sueldos y dedicaciones exclusivas.

Finalmente el punto se salvó con la abstención de Ciudadanos porque su portavoz ha dicho que "Ciudadanos no está para obstruir sino para sumar". La ausencia de tres concejales de DO-- Mario González, Ana Isabel Rebanales, que luego dimitiría, y Ana Isabel Bertólez que ya había presentado su renuncia al acta-- hacían que Jácome no tuviese mayoría.