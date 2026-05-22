Jácome trata de aprobar sus cuentas con la cuestión de confianza, tras rechazar el PSOE su retirada y facilitar la vía

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha convocado un nuevo pleno para este mismo viernes en el que se someterá a una cuestión de confianza ligada a los presupuestos municipales para este año 2026, que busca sacar adelante por esta vía tras fracasar en la primera votación de la sesión convocada para su aprobación inicial.

El proyecto fue votado --con el rechazo de toda la oposición, por lo que no pudo salir adelante-- en un pleno a primera hora. En ella, BNG (con cuatro ediles) y PP (siete) pidieron retirar el expediente al carecer de un informe "preceptivo" de Intervención, pero el voto en contra del PSOE (con cuatro ediles, dado que faltaban la portavoz y Francisco Rodríguez) y de Democracia Ourensana (10) facilitó que continuase el debate.

En concreto, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Ourense María Fernández --que ha intervenido en lugar de la portavoz del PSOE local, Natalia González, quien se encuentra en un viaje, según ha indicado el alcalde-- ha trasladado que, independientemente de la inclusión de dicho documento, la posición socialista "no cambia", reiterando su negativa al expediente e incidiendo, con todo, en que sin informe de Intervención, el expediente "no es de aplicación".

Por su parte, nacionalistas y populares han acusado a socialistas de "ventilar" y "dar carta blanca" a los presupuestos del regidor. "Les debería dar verguenza ventilar un presupuesto con tres 'bla bla bla', con la importancia que tiene este documento. A ver como va a ser usted capaz de explicárselo a sus votantes", ha afeado la portavoz del PP local, Ana Méndez.

"No se trata de dar protagonismo al interventor, sino a un documento que dice la ley que es preceptivo. ¿Va a tomar en consideración esta propuesta sin saber si está ajustada al derecho o no? Total, como las cosas se hacen mal en este Ayuntamiento, que más da", ha cuestionado el portavoz nacionalista, Luís Seara, que ha recalcado que "no bloquean nada", sino que "lo único" que han pedido es retirar el prespuesto, completarlo y volverlo a traer, lo que supone "una demora de 15 días".

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Finalmente, los socialistas han rechazado la retirada del expediente en pleno, procediendo entonces a la votación del presupuesto, que ha contado con el voto en contra de toda la oposición. Esto ha permitido a Jácome, en el límite legal (no se puede usar este mecanismo en el último año previo a los comicios municipales), activar la vía de la cuestión de confianza y ha convocado un nuevo un pleno extraordinario y urgente para este mismo viernes.

En este sentido, el regidor ha acusado a Luís Seara de ser "un falso", tras alegar la retirada del expediente para completarlo y volver a traer "en 15 días", subrayando que "hoy es el último día para hacer cuestión de confianza".

PULLA AL PP: "ENTIENDO QUE LOS LLAMARON DE SANTIAGO"

Asimismo, Jácome ha tildado a Ana Méndez de "hipócrita y falsa", recalcando que entre Democracia Ourensana y PP "había un acuerdo" para celebrar ya el pasado lunes la sesión plenaria, hasta que la popular "empezó a escaquearse" y finalmente manifestó que "como no hay más informes no pueden votar la urgencia".

"Entiendo que los llamaron de Santiago o de la calle Progreso (en donde se encuentran las dependencias de la Diputación de Ourense) y les dijeron 'de eso nada'", ha señalado el alcalde.