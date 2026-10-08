Javier Rodríguez Rajo será el candidato del PP a la Alcaldía de Barbadás (Ourense) y el presidente de la gestora local

Javier Rodríguez Rajo será el nuevo candidato a la Alcaldía del PP de Barbadás (Ourense) y el presidente de la gestora local - PP DE OURENSE

OURENSE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agrupación municipal del PP de Barbadás (Ourense) ha propuesto a Francisco Javier Rodríguez Rajo como nuevo candidato a la Alcaldía para las elecciones de mayo de 2027, así como presidente de la gestora local, hasta ahora dirigida por Manuel Freire.

Tal y como ha sostenido el partido en un comunicado, Rodríguez Rajo cuenta con una trayectoria profesional vinculada a la Universidade de Vigo como decano de la Facultade de Ciencias y vicerrector del Campus de Ourense, así como presidente de la Asociación Española de Aerobiología.

En este caso, su candidatura sucede a la de la actual portavoz municipal, Consuelo Vispo, quien encabezó las listas populares en los comicios de 2019 y 2023. Asimismo, Rajo relevará como presidente de la gestora local al exalcalde del municipio, Manuel Freire, quien asumió la presidencia desde su constitución en diciembre de 2024 hasta la actualidad.

Así, Rajo ha trasladado su "compromiso" con el ayuntamiento y ha incidido en encabezar un proyecto "serio, con capacidad de gestión y voluntad de escuchar a la vecindad", asegurando que Barbadás "necesita estabilidad".

OBJETIVOS

Entre los principales objetivos, el popular ha destacado la necesidad de paliar el "importante déficit" en infraestructuras, mejorar el bienestar de mayores y jóvenes, o "reactivar" el comercio y ha defendido la creación de un equipo "próximo, plural, preparado y con ganas de trabajar" a través de la incorporación de "diferentes perfiles y experiencias".

En este sentido, el líder del PP provincial, Luis Menor, ha destacado una candidatura que garantizará un gobierno "solvente y estable" en el "quinto municipio de la provincial", asegurando que Rajo y su equipo "representan la fuerza del PP para dar rumbo definido al futuro del ayuntamiento".