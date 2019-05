Jornada de huelga de las educadoras infantiles en Vigo por un convenio digno

Actualizado 21/05/2019 12:56:13 CET

VIGO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 educadoras infantiles de toda Galicia se han concentrado este martes ante el Museo Marco de Vigo, en una jornada de huelga a nivel nacional convocada por CC.OO., en demanda de un convenio justo.

Así, con pancartas en las que podían leerse lemas como 'Creamos sonrisas con un sueldo de risa', 'Somos educadoras y no cuidadoras', o 'Sector feminizado, sector mal pagado', las educadoras han reclamado que se reconozcan sus derechos y se valore su trabajo en una etapa "básica" de la educación.

Según ha explicado Verónica Simón, una de las portavoces de este colectivo en el área de Vigo --donde trabajan unas 400 educadoras infantiles--, estas profesionales llevan "con el sueldo congelado desde 2012" y sus nóminas apenas rozan los "900 euros brutos".

"Pero no solo protestamos por el sueldo, queremos que se valore nuestro trabajo, que no es asistencial. Educamos, enseñamos a comer, a controlar esfínteres, no guardamos a nadie ni cambiamos solo pañales", ha proclamado.

Asimismo, ha añadido que las educadoras infantiles si siquiera están consideradas en el ámbito educativo para las administraciones, que enmarcan su trabajo al área de bienestar social.

Verónica Simón ha incidido en que estas profesionales, "universitarias y técnicas que se forman día a día", deben emplear su tiempo y recursos fuera de la jornada laboral para elaborar sus programas y proyectos educativos.

Finalmente, se ha referido al convenio que se firmará este miércoles en el ámbito nacional para este colectivo, un convenio del que se ha desmarcado CC.OO. y que cuenta con el respaldo de UGT, FSIE y USO.

Según ha apuntado, la "mejora" que se prevé en el acuerdo es pasar de 901 a 930 euros mensuales brutos; y ha advertido de que la "lucha histórica" de las educadoras infantiles "no es de un día". "Esto no acaba hoy", ha sentenciado.