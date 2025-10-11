El joven que acuchilló a otro en el Carnaval de Verano de Redondela en 2024 se enfrenta a 8 años de cárcel

VIGO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven detenido en la madrugada del 25 de agosto de 2024 tras haber supuestamente apuñalado a otro chico en Redondela (Pontevedra), será juzgado deste martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y se enfrenta a 8 años de prisión.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron de madrugada cuando el acusado se dirigió, en compañía de unos amigos, al Paseo da Xunqueira de Redondela. Allí se encontró con la víctima, que también estaba con un grupo de personas.

Con ánimo de acabar con su vida "se abalanzó" sobre él y lo golpeó en la cara y en el cuerpo. Además, le asestó varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de 11 centímetros de hoja. Como consecuencia, la víctima resultó con heridas graves y tuvo que ser trasladado urgentemente al Hospital.

Por estos hechos, el ministerio público considera al procesado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, y pide que sea condenado a 8 años de prisión. También reclama que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por un tiempo de 10 años y que lo indemnice en casi 10.500 euros por las lesiones, las intervenciones quirúrgicas por las que pasó y por las secuelas.